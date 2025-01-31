Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kapıkule'de 3 otomobil ve 1 TIR'da 217 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        TÜRKİYE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan 3 otomobil ile 1 TIR'da yapılan aramalarda, toplam 217 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:09 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıkule'de 3 otomobil ve 1 TIR'da 217 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL

        TÜRKİYE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan 3 otomobil ile 1 TIR'da yapılan aramalarda, toplam 217 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

        Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan farklı zamanlarda giriş yapan 3 otomobil ve 1 TIR'ı takibe aldı. Riskli görülen araçlar, gümrük sahasına girmelerinin ardından önce X-Ray cihazına gönderildi, ardından portatif cihazlar ve hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından kontrol edildi. Aramalarda otomobillerin LPG tankları ve vites kutuları altına gizlenmiş toplam 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. TIR'da yapılan aramada da un çuvalları içerisine gizlenmiş halde 177 kilogram uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu ifade veriyor
        Ekrem İmamoğlu ifade veriyor
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        Bataklıkta 4 saat mahsur kaldı! Vinçle kurtarıldı
        Bataklıkta 4 saat mahsur kaldı! Vinçle kurtarıldı
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir!
        Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir!
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Fotoğraflarda göz bebeği detayı!
        Fotoğraflarda göz bebeği detayı!

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Lpg tankları ve vites kutusuna gizlenen uyuşturucular "gümrük muhafazanın"...
        Lpg tankları ve vites kutusuna gizlenen uyuşturucular "gümrük muhafazanın"...
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de sis etkili oldu
        Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Akdaş Edirne'de sahne...
        Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Akdaş Edirne'de sahne...
        Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılı
        Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılı