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        Edirne'de su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek bulundu

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir tarla kenarındaki su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:27 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:30
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        Edirne'de su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek bulundu
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir tarla kenarındaki su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek bulundu.

        Olay, Büyük Cami Mahallesi Asri Mezarlık arkasında bulunan tarlada meydana geldi. ATV ile dolaşmaya çıkan Şenol Göksu, tarla kenarındaki su dolu çukurdan ağır koku yayıldığını fark etti. Göksu, su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek gördü. Göksu, durumu yetkililere bildirdi. Şenol Göksu, arkadaşıyla birlikte bölgede ATV'yle gezmeye çıktıklarını belirterek, "Tarla kenarındaki su çukurunu gördük. Çukurun içinde 3 ölü köpek vardı. Başlarının olmadığını fark ettik. Çok acı verici bir şey bu. Biz de yetkilileri aradık. Başları kesilmişti, biz de şaşırdık. Dehşet verici bir şey. Umarım yapanın yanına kar kalmaz" dedi.

        'DAHA FAZLA ZARAR VERMENİN BİR MANASI YOK'

        Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci ise olayın üzücü olduğunu ifade ederek, "Su dolu çukurda başları olmayan 3 ölü köpek bulunmuş. Bu gerçekten üzücü bir olay. Eğer kasten başları kesilerek çukura atıldılarsa yapanın kimliğinin tespit edilerek yakalanmasını ve cezasını almasını isteriz. Zaten sokak hayvanları için yasa çıktı. Sokak hayvanları toplatılıyor ve barınaklara götürülüyor. Bu hayvanlara daha fazla zarar vermenin bir manası yok. Umarız ne olduğu ortaya çıkar. Olayı kınıyoruz" diye konuştu.

        Diğer yandan belediye ekipleri, köpekleri bulunduğu yerden almak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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