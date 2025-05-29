Yayaya çarpıp kaçan motosikletli kameraya yakalandı

Polis, kaçan ve kameraya yansıyan sürücünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinden Cumhuriyet Meydanı yönüne ilerleyen ve sürücüsünün ismi bilinmeyen plakasız motosiklet, bir aracın sağından geçtiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan N.B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen N.B. yaralanırken, sürücü durmayarak motosikletle kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. N.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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