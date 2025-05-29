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        Yayaya çarpıp kaçan motosikletli kameraya yakalandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde plakasız motosikletin çarptığı N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 21:58 Güncelleme: 29.05.2025 - 22:00
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        Yayaya çarpıp kaçan motosikletli kameraya yakalandı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde plakasız motosikletin çarptığı N.B. (47) adlı kadın yaralandı. Kaza sonrası kaçan motosikletin sürücüsü, kameraya yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinden Cumhuriyet Meydanı yönüne ilerleyen ve sürücüsünün ismi bilinmeyen plakasız motosiklet, bir aracın sağından geçtiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan N.B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen N.B. yaralanırken, sürücü durmayarak motosikletle kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. N.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Polis, kaçan ve kameraya yansıyan sürücünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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