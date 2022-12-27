AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de protokol üyeleri Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Süleyman Lale, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Geçmiş, "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu, "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "zaferin yumrukları", "çevre - yaşam" kategorisinde ise Özge Elif Kızıl'ın "kutupsuz ayı" fotoğrafına oy verdi.

Lale ise tercihini "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu, "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "çevre -yaşam" kategorisinde de İsmail Kaplan'ın "alacakaranlık ritüeli" fotoğraflarından yana kullandı.

Yücegök'ün tercihi de "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "şampiyonlar", "çevre -yaşam" kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "alacakaranlık ritüeli" fotoğrafları oldu.

Tülek ise "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "görev tamam", "spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "yüzücü" ve "çevre - yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Masalcı nine ve Muciddin amca" fotoğraflarına oy verdi.

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