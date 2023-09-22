"İnterreg İşbirliği Günü" kapsamında Edirne'de 100 kişiye kano ve yelken eğitimi verildi Edirne'de, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (FEDER) çerçevesinde Avrupa Birliği bölgeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik başlatılan hibe yardımlarından oluşan bir girişim olan İnterrag etkinlikleri kapsamında 100 kişiye kano ve yelken eğitimi verildi.

Edirne'de, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (FEDER) çerçevesinde Avrupa Birliği bölgeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik başlatılan hibe yardımlarından oluşan bir girişim olan İnterrag etkinlikleri kapsamında 100 kişiye kano ve yelken eğitimi verildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü "İnterreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı" kapsamında her yıl düzenlenen Interreg İşbirliği Günü kutlamaları kapsamında Keşan'ın Çamlıca köyü ve Gökçetepe sahilinde etkinlikler düzenlendi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Çamlıca köyündeki tarihi okul binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projelerin başarısının, farklı kültürlerden insanları bir araya getirmesiyle ölçüldüğünü söyledi.

Türkiye ve Bulgaristan'ın işbirliği konusunda başarılı olduğunu belirten Sevgili, "Edirne ve Kırklareli bu konuda çok şanslı. Edirne'nin güneyindeki Enez, Keşan ve İpsala'nın projelerden daha fazla pay almasını istiyoruz. Bu projelerin bölgeyi tamamen kalkındırması beklentisi içerisinde değiliz ama farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çok güzel sürdürülebilir projeler yapıldı. Kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla bu projelere sonuna kadar destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Keşan Belediyesi olarak İnterreg İşbirliği Günü etkinliğine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Çamlıca'da uygulanan "Renkler" Projesi'nin, Keşan'ın tanıtımına katkı sağlayıp turizme destek olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, "Bundan sonra da yeni projelere daha fazla katılım sağlayacağız. Projeler yapalım, yaptıkça yakınlaşalım. Tanıdıkça sevelim, dayanışma oldukça büyüyelim." dedi.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov da Interreg İşbirliği Günü etkinlikleri dolayısıyla Çamlıca'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, yaptıkları çalışmaların Türkiye ve Bulgaristan'ın ilişkilerini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk de Avrupa Komisyonuna göre Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın fon kullanma ve projelerin çıktısı maliyetinde en başarılı programlardan biri olduğunu, bununla gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Renkler Projesi kapsamında Çamlıca'da ressamlar tarafından duvarlarına çeşitli çizimlerin yapıldığı evler ziyaret edildi.

Etkinlikler çerçevesinde Gökçetepe sahilinde Keşan Su Sporları Kulübü ve Edirne Doğa Sporları Kulübü eğitmenleri tarafından 100 kişiye kano ve yelken eğitimleri verildi.

Eğitime katılanlar, sahildeki teorik eğitimlerin ardından kano ve yelken sporuyla tanıştı, kanoyla Saros Körfezi'nin koylarını gezme fırsatı buldu.

Program konserle sona erdi.