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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi öğrencileri göz bebeği hareketleri ile kumanda edilebilen tekerlekli sandalye geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:34 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:43
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        Edirne'den kısa kısa
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        Trakya Üniversitesi öğrencileri göz bebeği hareketleri ile kumanda edilebilen tekerlekli sandalye geliştirdi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencileri Yunus Bayram, Hakan Aras ve Hasan Sönmez'den oluşan TEKNO-TRAKYA takımı, geliştirdikleri göz bebeği ile kontrol edilebilen elektrikli sandalye projesi ile Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST finalinde 28 takım arasında 4. olmayı başardı.

        Göz bebeğinin aşağı yukarı, sağa sola hareketleriyle kumanda edilebilen ve çevredeki engelleri algılayabilen tekerlekli sandalye projesi, TEKNOFEST finallerinin en dikkat çeken projeleri arasında yer aldı.

        Öğrencilerin geliştirdikleri kumanda edilebilir tekerlekli sandalye ile özel gereksinimleri olan bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılması amaçlanıyor.

        - Edirne'de yol yapım çalışmaları

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kentte yürütülen yol çizgi çalışmalarını yerinde inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen yol çizgi çalışmaları Abdi İpekçi, İbrahim Ay, Bahriye Üçok, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım ve Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan caddelerinde devam etti.

        Akın, çalışmaların yapıldığı bölgelere giderek incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

        Kent genelindeki caddelerde trafik akışını düzenlemek ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.

        - CHP İl Başkanı Taybıllı İpsala'da ziyaretlerde bulundu

        CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, İpsala ilçesine bağlı Sultan ve Balabancık köylerinde kavun üreticilerini ziyaret etti.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Taybıllı, ziyarette çiftçilerin sorunlarını dinleyerek tarım sektörünün durumuna dikkat çekti.

        Balabancık ve Sultan köylerinin kavun üretiminin önemli merkezlerinden olduğunu vurgulayan Taybıllı, çiftçinin para kazanamadığını ileri sürdü, iktidarın tarım politikalarını eleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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