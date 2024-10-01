CHP Edirne İl Başkanı Taybıllı, milletvekili Ediz Ün'ün istifa sürecini değerlendirdi:

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, milletvekili Ediz Ün'ün CHP'den istifa sürecine ilişkin, "Soruşturma aşaması tamamlandıktan sonra soruşturmanın neticesine göre yeniden bununla ilgili değerlendirme yapılacak, kendisinin aklanma durumunda tekrar partiye dönüşü değerlendirilecek." dedi.

Taybıllı, CHP Edirne İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne milletvekili Ün'ün aracında yaşanan gümrük kaçakçılığı olayıyla ilgili adli sürecin sürdüğünü belirtti.

Ün'ün soruşturma tamamlanana kadar CHP'den istifa etme talebinde bulunduğunu ve talebinin uygun görüldüğünü ifade eden Taybıllı, "Dolayısıyla faaliyetlerini şu an CHP çatısı altında yürütmüyor. Soruşturma aşaması tamamlandıktan sonra soruşturmanın neticesine göre yeniden bununla ilgili değerlendirme yapılacak kendisinin aklanma durumunda tekrar partiye dönüşü değerlendirilecek." diye konuştu.

Taybıllı, bir gazetecinin Ün'ün yurt dışı seyahatleriyle ilgisi sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel her zaman için hepimize şunu dile getiriyor. 'Biz CHP üyeleri olarak, sadece yöneticiler için değil, düz üyeler olarak halkta karşılığı olan, halkın önemsediği insanlarız. Dolaysıyla bu bizim aslında hem vatandaş hem de CHP üyeleri olarak asli sorumluluklarımızdan uygun şekilde davranmalıyız.'

Yurt dışına çıkma sayısına baktığımızda, aslında hepimiz Edirne'de yaşıyoruz, hepimizin bildiği gibi Edirne için genel anlamda değerlendirirsek, bu sayı çok anlamlı bir sayı gibi gelmiyor bize. Çünkü 12 kilometrelik bir mesafeden bahsediliyor. Yani akşam 23.00'da çıkıp 01.00'de gelse iki gün orada kalmış gibi oluyor. Dolayısıyla süreç nasıl değerlendirilir, Genel Merkez bu konuyu nasıl değerlendirir? Onu da zaman içerisinde göreceğiz zaten."