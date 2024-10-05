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        Edirne'de avukata zorla belge imzalatan şüpheli tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde avukata zorla "Borcu yoktur" yazan belge imzalatan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 17:38 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:38
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        Edirne'de avukata zorla belge imzalatan şüpheli tutuklandı
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde avukata zorla "Borcu yoktur" yazan belge imzalatan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, avukat Nebi Doğan bürosunda çalıştığı esnada müdahil olduğu bir davanın karşı tarafı olan şüpheli Ö.I. ile bir araya geldi.

        Şüpheli, Doğan'ın boğazına bıçak dayayarak vereceği vekalet ücretine karşılık zorla "borcu yoktur" yazısı aldı.

        Doğan'ın şikayeti üzerine Ö.I. gözaltına alındı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Uzunköprü Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe "Nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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