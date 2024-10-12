Edirne'de ailesiyle yaşadığı evi ateşe veren kişi polise teslim oldu
Edirne'de ailesiyle yaşadığı evi ateşe veren kişi polise teslim oldu.
Edirne'de ailesiyle yaşadığı evi ateşe veren kişi polise teslim oldu.
Dilaverbey Mahallesi Manyas Karakol Sokak'ta yaşayan U.Y, annesi L.Y. ile tartıştı.
Tartışma sonrası fenalaşan anne, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
U.Y, daha sonra evi ateşe vererek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Polisi arayarak Çilingirler Caddesi'nde teslim olan şüpheli U.Y. gözaltına alındı.
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