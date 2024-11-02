Edirne'de lise öğrencileri en lezzetli "ciğer sarma"yı hazırlamak için yarıştı

Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nde düzenlenen Liseler Arası Yemek Yarışması'nda geleceğin aşçıları, kentin tescilli lezzetlerinden olan ciğer sarmayı en lezzetli şekilde hazırlamak için mücadele etti.

Karaağaç'taki tarihi tren garında gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde lise öğrencileri coğrafi işaretli ciğer sarmayı hazırlamak için yarıştı. Geleceğin aşçıları, bir saatlik sürede verilen malzemelerle sunum tabaklarını hazırladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve festivale katılan şefler yarışma alanına gelerek öğrencilere başarı diledi.

Jüri üyeleri, öğrencilerin hazırladıkları ciğer sarmayı tat ve sunum açısından değerlendirdi. Yarışmada birinciliği Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kazanırken Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ikinci oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti. Ciğer sarmanın son yıllarda yapılan tanıtım çalışmalarıyla kentteki lokantaların menülerine girdiğini ve beğeniyle tüketildiğini belirten Soytürk, "Bu yarışmanın birincisi, ikincisi yok. Bugünün çırakları, yarının ustaları olacak ve iyi yerlere gelecekler." dedi.