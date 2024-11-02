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        Edirne'de lise öğrencileri en lezzetli "ciğer sarma"yı hazırlamak için yarıştı

        Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nde düzenlenen Liseler Arası Yemek Yarışması'nda geleceğin aşçıları, kentin tescilli lezzetlerinden olan ciğer sarmayı en lezzetli şekilde hazırlamak için mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 18:34 Güncelleme: 02.11.2024 - 18:34
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        Edirne'de lise öğrencileri en lezzetli "ciğer sarma"yı hazırlamak için yarıştı
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        Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nde düzenlenen Liseler Arası Yemek Yarışması'nda geleceğin aşçıları, kentin tescilli lezzetlerinden olan ciğer sarmayı en lezzetli şekilde hazırlamak için mücadele etti.

        Karaağaç'taki tarihi tren garında gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde lise öğrencileri coğrafi işaretli ciğer sarmayı hazırlamak için yarıştı. Geleceğin aşçıları, bir saatlik sürede verilen malzemelerle sunum tabaklarını hazırladı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer ve festivale katılan şefler yarışma alanına gelerek öğrencilere başarı diledi.

        Jüri üyeleri, öğrencilerin hazırladıkları ciğer sarmayı tat ve sunum açısından değerlendirdi.

        Yarışmada birinciliği Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kazanırken Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ikinci oldu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

        Ciğer sarmanın son yıllarda yapılan tanıtım çalışmalarıyla kentteki lokantaların menülerine girdiğini ve beğeniyle tüketildiğini belirten Soytürk, "Bu yarışmanın birincisi, ikincisi yok. Bugünün çırakları, yarının ustaları olacak ve iyi yerlere gelecekler." dedi.

        - Ciğer sarma

        Ciğer sarma, kuzu ciğerinin zarından ayıklanıp kıymaya yakın doğranarak iç pilavla harmanlanmasıyla hazırlanıyor.

        Kuzunun karın zarı olarak da bilinen kuzu gömleğinin içine iç pilav top şeklinde sarılıyor. Fırına konulup kızartılarak çıkartılan ciğer sarma Edirne'de evlerde ve lokantalarda pişiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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