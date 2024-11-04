Edirne'de polis ekiplerinden asayiş ve trafik denetimi
Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Şevki Arman Caddesi'nde 10 ekip ve 28 personelle denetim gerçekleştirildi.
Ekipler uygulamada 147 kişi sorguladı, 40 aracı kontrol etti.
Denetimde 0.83 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Alkollü araç kullanan 3 sürücünün ehliyetine el konuldu, trafiğe uygun olmayan 2 araç trafikten men edildi, 11 aracın sürücüsüne ise para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.