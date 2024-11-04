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        Edirne'de polis ekiplerinden asayiş ve trafik denetimi

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 10:27 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:29
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        Edirne'de polis ekiplerinden asayiş ve trafik denetimi
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        Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Şevki Arman Caddesi'nde 10 ekip ve 28 personelle denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler uygulamada 147 kişi sorguladı, 40 aracı kontrol etti.

        Denetimde 0.83 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Alkollü araç kullanan 3 sürücünün ehliyetine el konuldu, trafiğe uygun olmayan 2 araç trafikten men edildi, 11 aracın sürücüsüne ise para cezası uygulandı.

        Galeri
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