Edirne'de jandarma ekiplerinin okul servisi denetimleri sürüyor

Ekiplerce son bir haftada 46 servis aracı denetlendi, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğine uygun hareket etmeyen 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, taşımalı eğitimde kullanılan okul servis araçlarının ve sürücülerinin kontrol ve denetimlerine il genelinde devam ediyor.

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