Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan, kendini laik olarak tanımlayan bir kesimin eğitim de dahil olmak üzere toplumsal hayattan dini inanç ve değerleri tümüyle çıkarmayı istediğini bildirdi.

Yaryıkan, yaptığı yazılı açıklamada, Veli-Der Edirne Şube Başkanı Kezban Demir'in 7-10 Yaş Grubu Kur'an Kursları Öğretim Programı'nın çocuklara zarar verdiği yönünde açıklama yaptığını belirtti.

Diyanet ve din görevlilerine kasıtlı karalama kampanyası yapıldığını belirten Yaryıkan, şunları kaydetti:

"Kendini laik olarak tanımlayan bir kesim, eğitim de dahil olmak üzere toplumsal hayattan dini inanç ve değerleri tümüyle çıkarmayı istemektedir. Milletin inançlarına gericilik ve irtica söylemiyle saldırmayı marifet sanan 18. yüzyıldan kalma bu aydınlanmacı pozitivist zihniyet, bütün dünyada fosilleştiği halde kimi odaklarca ülkemizde çeşitli isim ve biçimlerde yaşatılmaya devam etmektedir. Halka rağmen halk için saçmalığını erdem, dinsizliği bilimsellik, batı düşüncesinin ilkelerini evrensellik diye yutturan bu jakoben faşist anlayış mütedeyyin halkın inanç ve değerlerine saldırmak için yalan haberler üretmekte, gerçekleri saptırmakta ve sebepler uydurmakta beis görmemektedir. Biz Diyanet-Sen olarak, inancımızı ve medeniyet değerlerimizi, yüce kitabımızı öğrenme ve öğretme azmini ifade eden Kur'an kursu eğitimlerini çok önemli görüyor ve destekliyoruz."