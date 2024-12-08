Keşan Kent Müzesinde düzenlenen atölyede çocuklar yılbaşı süsü yaptı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni yıl heyecanını paylaşmak ve çocuklarla yaratıcı bir gün geçirmek amacıyla yılbaşı süsü atölyesi açıldığı belirtildi.

Çocukların atölyeye ilgi gösterdiği aktarılan açıklamada, "Atölyede küçük ellerin büyük bir özenle şekillendirdiği kozalaklar renkli süslemeler ve hayal gücüyle buluştu. Çocuklarımız, el emeğiyle kendi yılbaşı süslerini üretirken hem doğayla bağlarını güçlendirdi hem de keyifli bir deneyim yaşadı." ifadeleri kullanıldı.

- Bir İshak'sın Sen Cemil tiyatrosu sahne aldı Keşan ilçesinde "Bir İshak'sın Sen Cemil" tiyatrosu sahnelendi. Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'ndaki komedi türündeki oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi. Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, Keşanlı yönetmen Batuhan Devrim Kapucu'nun yönettiği, Bir İshak’sın Sen Cemil adlı tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.