Edirne'de Roman çeribaşısının caddede çektiği klip açık hava konserine döndü

Ocak, çekim izni veren Edirne Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a teşekkür etti.

Kentin değişik noktalarında klip çekimlerine devam edeceklerini aktaran Ocak, bunun turizme de katkı sunacağını dile getirdi.

Fikri Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de tek çeribaşının kendisi olduğunu söyledi.

Hareketli Roman ezgilerine, vatandaşlar da eşlik etti.

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