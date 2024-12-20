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        Edirne'de Roman çeribaşısının caddede çektiği klip açık hava konserine döndü

        Edirne'de müzisyen Roman çeribaşı Fikri Ocak'ın trafiğe kapalı caddede çektiği klip, vatandaşların ilgisi nedeniyle adeta açık hava konserine dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:05 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:05
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        Edirne'de Roman çeribaşısının caddede çektiği klip açık hava konserine döndü
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        Edirne'de müzisyen Roman çeribaşı Fikri Ocak'ın trafiğe kapalı caddede çektiği klip, vatandaşların ilgisi nedeniyle adeta açık hava konserine dönüştü.

        Ocak, sosyal medyadan yayınlayacağı klip için müzisyen arkadaşlarıyla Saraçlar Caddesi'ne geldi.

        Çekimlerin başlamasıyla vatandaşlar kısa sürede Ocak'ın etrafını sardı. Klip çekimleri, daha sonra doğal seyrinde ilerledi.

        Hareketli Roman ezgilerine, vatandaşlar da eşlik etti.

        Fikri Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de tek çeribaşının kendisi olduğunu söyledi.

        Roman müzikleri klip serisine başladığını anlatan Ocak, kliplerin sosyal medya mecralarından yayınlanacağını bildirdi.

        Kentin değişik noktalarında klip çekimlerine devam edeceklerini aktaran Ocak, bunun turizme de katkı sunacağını dile getirdi.

        Ocak, çekim izni veren Edirne Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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