Üniversite öğrencilerinin yaptığı resimler sanatseverlerle buluştu

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Sanat Tarihinden Başyapıtlar Reprodüksiyon Sergisi" açıldı.

TÜ Edebiyat ve Güzel Sanatlar fakülteleri iş birliğiyle İlhan Koman Sergi Alanı'nda açılan sergide, öğrencilerin natürmort, portre ve manzara türlerinde yaptığı 27 eser yer aldı.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli yaptığı konuşmada, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Birbirinden uzakta iki fakültenin çalışmasıyla serginin açıldığını hatırlatan Gürgendereli, "Hem sanat tarihi, hem edebiyat hem de resim bir arada bugün. Bence biz bu iş birliğini daha da geliştirebiliriz. İnşallah daha güzel, daha donanımlı faaliyetler yapacağız. Öğrencilerimiz çok güzel eserler ortaya koymuşlar, herkesin eline sağlık" dedi.