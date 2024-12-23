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        Üniversite öğrencilerinin yaptığı resimler sanatseverlerle buluştu

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Sanat Tarihinden Başyapıtlar Reprodüksiyon Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 15:18 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:41
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        Üniversite öğrencilerinin yaptığı resimler sanatseverlerle buluştu
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        Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Sanat Tarihinden Başyapıtlar Reprodüksiyon Sergisi" açıldı.

        TÜ Edebiyat ve Güzel Sanatlar fakülteleri iş birliğiyle İlhan Koman Sergi Alanı'nda açılan sergide, öğrencilerin natürmort, portre ve manzara türlerinde yaptığı 27 eser yer aldı.

        Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli yaptığı konuşmada, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Birbirinden uzakta iki fakültenin çalışmasıyla serginin açıldığını hatırlatan Gürgendereli, "Hem sanat tarihi, hem edebiyat hem de resim bir arada bugün. Bence biz bu iş birliğini daha da geliştirebiliriz. İnşallah daha güzel, daha donanımlı faaliyetler yapacağız. Öğrencilerimiz çok güzel eserler ortaya koymuşlar, herkesin eline sağlık" dedi.

        Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baybora Temel ise sanata ve kültüre hizmet eden iki fakültenin iş birliğiyle açılan sergide, çok güzel eserlerin yer aldığını belirterek emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.

        Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülgün Yılmaz ise sergide yer alan eserler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından sanatseverler sergiyi gezdi.

        Öğrencilerin yaptığı 27 reprodüksiyon eserin yer aldığı sergi 30 Ocak Pazartesi gününe kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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