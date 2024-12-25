Edirne'de Mevlevi Sema Mukabelesi icra edildi

Etkinliğe, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu da ekinliğe destek verdi.

Sabahattin Harma ve Yıldıray Öztürk'ün yönetiminde, Edirne Valiliği Semazen Topluluğu tarafından icra edilen Mevlevi Mukabelesi, postnişin Semih Varan tarafından sahneye taşındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.