Edirne'de fiyatı düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Edirne'de kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya düşünce, kasalarca balık kısa sürede tükendi.

Balıkpazarı Caddesi'nde balıkçı tezgahlarında geçen hafta kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı bu hafta 100 liraya düştü.

Vatandaşlar, 200 lira birden fiyatı düşen hamsiye yoğun ilgi gösterdi.

Balıkçı Yusuf Çimen, AA muhabirine, Karadeniz'de hamsi bolluğu nedeniyle fiyatların düştüğünü belirterek, "Bugün balığa büyük rağbet var. Biz de bu kadar düşeceğini tahmin etmedik. Düşmesinin nedeni Kıyıköy'den gelen yoğun hamsi. Gerçekten 100 liraya hamsi bedava. İki hafta daha fiyatların bu şekilde olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 150 kasa hamsi sattık. Bu da 2 ton civarı yapıyor. Vatandaşlarımızın ilgisinden memnunuz." ifadelerini kullandı.