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        Edirne'de camiler ramazanda gül kokacak

        Edirne'de tarihi camilerde mübarek Ramazan-ı Şerif öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:13 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:23
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        Edirne'de camiler ramazanda gül kokacak
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        Edirne'de tarihi camilerde mübarek Ramazan-ı Şerif öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

        Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği restorasyon nedeniyle bir kısmı ibadete açık olan Selimiye Camisi, Osmanlı'nın özgün eserlerinden kapıları ve minareleriyle dikkati çeken Üç Şerefeli Cami ve hat yazılarıyla ön plana çıkan Eski Cami başta olmak üzere, tüm camilerde temizlik çalışması yapıldı.

        Cami görevlileri tarafından köşe bucak temizlenen, ses ve ışık sistemleri bakımdan geçirilen camilerde, yıkanan halılara gül suyu sıkıldı.

        Edirne Müftüsü Ercan Aksu, gazetecilere kentteki camilerin ramazana hazır olduğunu söyledi.

        28 Şubat Cuma günü ilk teravih namazının kılınacağını hatırlatan Aksu,"Gecesinde de inşallah sahura kalkacağız. Cumartesi günü akşamı da ailemizle sevdiklerimizle ilk iftarın sevincini yaşamış olacağız." dedi.

        Yerli ve yabancı turistlerin ramazanda bolca ziyaret ettiği camileri ve sosyal alanları müftülük olarak en güzel şekilde hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Aksu, camilerin temizlendiğini, bakım ve onarımlarının yapıldığını dile getirdi.

        Camilerin gül suyuyla temizlendiğini anlatan Aksu, "Camilerimizi özellikle gül suyuyla yıkayıp temizliyoruz ki, camilerimiz mis gibi gül koksun." ifadesini kullandı.

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        Galeri
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        Galeri

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