Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de çıkan yangında 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Edirne'de çıkan yangında 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 01:33 Güncelleme: 28.03.2025 - 01:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de çıkan yangında 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL

        Edirne'de çıkan yangında 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Mithatpaşa Mahallesi Yıldırım Sokak'ta H.Y'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki eve de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vladimir Putin: Ukrayna'da geçici hükümet kurulsun
        Vladimir Putin: Ukrayna'da geçici hükümet kurulsun
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        Kanada Başbakanı: ABD ile eski ilişkiler sona erdi
        Kanada Başbakanı: ABD ile eski ilişkiler sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        "Laf ettirmem"
        "Laf ettirmem"
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        Yağmurlu bayra
        Yağmurlu bayra
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi:
        Edirne Valisi Sezer, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi:
        Marmara için bayramda 'sağanak' uyarısı
        Marmara için bayramda 'sağanak' uyarısı
        Midibüs şoförü ile motokuryenin bıçaklı 'yol verme' kavgası kamerada; 3 yar...
        Midibüs şoförü ile motokuryenin bıçaklı 'yol verme' kavgası kamerada; 3 yar...
        Edirne'de motokurye ve minibüs şoförünün kavgası araç kamerasına yansıdı
        Edirne'de motokurye ve minibüs şoförünün kavgası araç kamerasına yansıdı
        Edirne'de "Bu çağda aile olmak" adlı söyleşi düzenlendi
        Edirne'de "Bu çağda aile olmak" adlı söyleşi düzenlendi
        Edirne'de öğretmenlere yönelik "Model Planör Eğitimi ve Hakemlik" Semineri...
        Edirne'de öğretmenlere yönelik "Model Planör Eğitimi ve Hakemlik" Semineri...