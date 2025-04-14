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        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı

        Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:14
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        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı
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        Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

        Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2025 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi.

        Sezer, toplantıda yaptığı konuşmada, Edirne'de kamu kuruluşlarının 2025 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 243 projenin yer aldığını söyledi.

        Bu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 71 milyar lirayı bulduğunu belirten Sezer, "Bu projeler için önceki yıl 20,8 milyar lira harcanmış, 2025 yılında da 20,5 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüştür. Birinci yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 1 milyar 989 milyon lira harcama yapılarak yüzde 9,7 harcama oranı sağlamıştır." dedi.

        Sezer, belediyelerin 73 milyon lira tutarında yatırım harcaması yaparak yüzde 12,7'lik yıllık harcama oranı gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Yılın birinci dönemi sonu itibariyle kamu kuruluşlarının programlarında yer alan 243 projenin 19'unun bitirildiğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

        "Yatırımlar sektörel bazda değerlendirildiğinde projelerin 107’si tarım, 51'i sosyal ve iktisadi kamu hizmetleri, 27'si eğitim, 25’i ulaştırma ve haberleşme, 14'ü sağlık, 10'u enerji, 7’si turizm, 2'si madencilik sektörlerinde uygulamaya konulmuştur. Dönem sonu itibariyle en çok harcama 802 milyon lira ile ulaştırma haberleşme sektöründe gerçekleşmiş bunu sırasıyla, 513 milyon lira ile tarım, 445 milyon lira ile eğitim, 103 milyon lira ile diğer kamu hizmetleri 95 milyon lira ile turizm ve 29 milyon lira ile sağlık sektörü izlemiştir."

        Toplantıya, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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