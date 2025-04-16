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        Edirne'de bir otomobilde 70 mermi ele geçirildi

        Edirne'de polis ekiplerince yapılan denetimde bir otomobilde 70 mermi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 01:27 Güncelleme: 16.04.2025 - 01:31
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        Edirne'de bir otomobilde 70 mermi ele geçirildi
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        Edirne'de polis ekiplerince yapılan denetimde bir otomobilde 70 mermi ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Zübeyde Hanım Caddesi'nde 9 ekip ve 20 personelle asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Ekipler uygulamada 91 kişi sorguladı, 51 aracı kontrol etti.

        Denetimde E.M'nin kullandığı araçta yapılan aramada 70 mermi ele geçirildi.

        Ekiplerce sorgusu yapılan sürücü, mermilerin jandarma personeli olarak görev yapan ağabeyine ait olduğunu iddia etti.

        Sürücü polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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