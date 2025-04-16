Edirne'de bir otomobilde 70 mermi ele geçirildi

Ekiplerce sorgusu yapılan sürücü, mermilerin jandarma personeli olarak görev yapan ağabeyine ait olduğunu iddia etti.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Zübeyde Hanım Caddesi'nde 9 ekip ve 20 personelle asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Edirne'de polis ekiplerince yapılan denetimde bir otomobilde 70 mermi ele geçirildi.

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