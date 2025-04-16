Trakya Üniversitesinde "Mezunlarımız Anlatıyor" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen program, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurten Çetin, etkinlikte yaptığı konuşmada, daha önce düzenlenen konferanslara atıfta bulunarak tarih konferanslarına devam ettiklerini belirtti.

Etkinliklerin, Edirne ve Trakya tarihine ışık tutmayı amaçladığını belirten Çetin, bu tür faaliyetlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Trakya Üniversitesi mezunu Uzman Sezen Selvi ise programda "Erken Cumhuriyet Döneminde Edirne’de Tarım ve Hayvancılık" başlıklı sunumunda tarımsal üretim, ürün çeşitliliği, zirai kültürün gelişimi, toprak reformu ve köylüye toprak kazandırma çalışmaları gibi başlıklar üzerinden detaylı bilgiler aktardı.

Etkinliğe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adil Oğuzhan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.