Edirne'de YEDAM kurum müdürlerine tanıtıldı

Edirne'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) faaliyetleri kurum müdürlerine tanıtıldı.

Yeşilay Edirne Şubesinde düzenlenen toplantıda sosyal hizmet uzmanı ve klinik psikologlar faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Yeşilay ve YEDAM'ların Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalar yaptığını söyledi.

Türkiye çapında 107 YEDAM'ın hizmet verdiğini belirten Bilgiç, "Bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığını önlemeye çalışıyoruz. Bütün bu alanlarda da YEDAM'lar Yeşilay şubelerimizle beraber psikososyal destek sağlıyor. YEDAM'lar tüm kurumlarla ortak çalışma gerçekleştiriyor." dedi.

Bilgiç, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeleyle ilgili çok sayıda proje ürettiğine de değindi.

- "Bağımlılık bütün toplumun bir problemi"

Bağımlılığın dünyanın büyük bir problemi olduğunu vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti: