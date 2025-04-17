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        Edirne'de YEDAM kurum müdürlerine tanıtıldı

        Edirne'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) faaliyetleri kurum müdürlerine tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:00 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:06
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        Edirne'de YEDAM kurum müdürlerine tanıtıldı
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        Edirne'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) faaliyetleri kurum müdürlerine tanıtıldı.

        Yeşilay Edirne Şubesinde düzenlenen toplantıda sosyal hizmet uzmanı ve klinik psikologlar faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Yeşilay ve YEDAM'ların Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalar yaptığını söyledi.

        Türkiye çapında 107 YEDAM'ın hizmet verdiğini belirten Bilgiç, "Bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığını önlemeye çalışıyoruz. Bütün bu alanlarda da YEDAM'lar Yeşilay şubelerimizle beraber psikososyal destek sağlıyor. YEDAM'lar tüm kurumlarla ortak çalışma gerçekleştiriyor." dedi.

        Bilgiç, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeleyle ilgili çok sayıda proje ürettiğine de değindi.

        - "Bağımlılık bütün toplumun bir problemi"

        Bağımlılığın dünyanın büyük bir problemi olduğunu vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

        "Bağımlılıkla mücadele ediyoruz ve birçok müessesemizden destek alıyoruz. Milli Eğitim, Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları ve basınımız olsun destekte bulunuyor. Anadolu Ajansımızın bu husustaki çok ciddi katkıları ve destekleri oluyor. Hatta bize zaman zaman 'şunları da düşünseniz' diye teklifleri oluyor ve onları biz uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü bağımlılık bütün toplumun bir problemi bütün toplumun eliyle tutması gereken elini uzatması gereken bir problem ve uğraş."

        Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak da kurumların bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'a desteklerinin olduğunu anlattı.

        Konuşmaların ardından kurum müdürleri bağımlılıkla mücadele konusunda fikir alışverişinde bulundu, Yeşilay uzmanlarına önerilerini sundu.

        İl Nüfus Müdürü Meltem Bal, Yeşilay'ın kurumları ziyaret ederek kurumlarda çalışma yapması teklifi Yeşilay yönetimince de benimsendi.

        Programın ardından kurum müdürleri şube binasının önünde "2025 Aile Yılı Ailemiz İstikbalimiz", "Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur, Kadına El Kalkamaz" ve "Haydi Edirne Koruyucu Aile Olalım" yazılı pankart açarak fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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