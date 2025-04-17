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        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:53 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:03
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        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        F.S'nin kullandığı 39 AZ 923 plakalı otomobil, İskender köyü kavşağında, V.K.B. idaresindeki 59 EB 474 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada V.K.B'nin sürücülüğünü yaptığı araçtaki yolcu yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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