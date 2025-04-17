Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
F.S'nin kullandığı 39 AZ 923 plakalı otomobil, İskender köyü kavşağında, V.K.B. idaresindeki 59 EB 474 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada V.K.B'nin sürücülüğünü yaptığı araçtaki yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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