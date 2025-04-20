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        Meriç Nehri'nde boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi

        Edirne'de Meriç Nehri'nde boğulan Ege İshak Karafidan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 21:47 Güncelleme: 20.04.2025 - 21:47
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        Meriç Nehri'nde boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi
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        Edirne'de Meriç Nehri'nde boğulan Ege İshak Karafidan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Karafidan'ın (14) Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgundan alınan cenazesi, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'ndeki Yıldırım Akmescid Camisi'ne getirildi.

        Anne ve babası ile aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

        Karafidan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bademlik Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğretmenler, Ege İshak'ın arkadaşları ve Karafidan ailesinin yakınları katıldı.

        - Olay

        Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarındaki kum ocağı mevkisinde dün arkadaşı ile yüzmek için nehre giren Karafidan, bir süre sonra gözden kaybolmuş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Ekipler botlarla nehirde arama yapmış, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler su altında yaptığı çalışma sonucu Karafidan'ın cansız bedenine ulaşmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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