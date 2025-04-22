Edirne'de polisler uyuşturucuyla mücadeleyi tiyatroyla anlatıyor

Edirne'de emniyet mensuplarından oluşan tiyatro grubunun sahnelediği oyunla, uyuşturucuyla mücadelede ailenin önemine dikkati çekildi.

Valilik öncülüğünde kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına destek amacıyla İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi polis memuru Aynur Karaburun tarafından gönüllü emniyet mensupları ve ailelerinden oluşan tiyatro grubu kuruldu.

Kısa süre önce kurulan grup, "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyununu sunmaya başladı.

Grup, oyunun son gösterimini Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede aile ilişkilerinin önemini vurgulayan oyun, izleyenler tarafından beğenildi.

Gösterim sonrası Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ve kurum müdürleri, sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti.

Sezer, yaptığı konuşmada, oyunu sahneleyen polisleri ve ailelerini tebrik etti.

Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak adına güzel bir oyunun sahnelendiğini belirten Sezer, "Bu sene Aile Yılı. Uyuşturucu ve bağımlılıklarla mücadelemiz hiç duraksamadan devam ediyor. Ailenin yapısının kötü alışkanlıkları ve bağımlılıkları nasıl tetiklediğini ortaya koyan, bizi hem güldüren hem düşündüren ve ailelerin hata yaptıklarında neleri kaybettiklerini anlamalarını ortaya koyan çok güzel bir oyun. Emniyet müdürümüze ve emeği geçen polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına farklı bir dokunuşla katkı verme düşüncesiyle tiyatro sahnelediklerini belirterek destek verenlere teşekkür etti.

Oyunun Edirne'nin ardından farklı şehirlerde de sahnelenmesi planlanıyor.