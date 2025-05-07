Enez'de bilgilendirilmesi toplantısı yapıldı

Toplantıya, Çevre Mühendisleri Berkay Fazlıoğlu, Elif Usta, Şule Elmacı, İl Özel İdaresi yetkilileri, yatırımcı firma ve ilgili ÇED firması temsilcileri katıldı.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Enez'de gerçekleştirilen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü Sezen Dursun başkanlığında gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.