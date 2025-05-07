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        Enez'de bilgilendirilmesi toplantısı yapıldı

        –Edirne'nin Enez ilçesinde yapılması planlanan "Boreas 1 Enez Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı" Projesi'ne ilişkin toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:30 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:33
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        Enez'de bilgilendirilmesi toplantısı yapıldı
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        –Edirne’nin Enez ilçesinde yapılması planlanan "Boreas 1 Enez Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı" Projesi'ne ilişkin toplantı düzenlendi.

        Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Enez'de gerçekleştirilen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü Sezen Dursun başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıya, Çevre Mühendisleri Berkay Fazlıoğlu, Elif Usta, Şule Elmacı, İl Özel İdaresi yetkilileri, yatırımcı firma ve ilgili ÇED firması temsilcileri katıldı.

        Toplantının ardından, 10 türbinle 30,9 megavat olan kapasitenin, 11 türbine çıkarılarak 37,9 megavata yükseltilmesinin planlandığı proje sahasında arazi incelemesi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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