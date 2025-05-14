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        Trakya Üniversitesi Bahar Şenlikleri devam ediyor

        Trakya Üniversitesince düzenlenen 37. Bahar Şenlikleri ikinci gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:01 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:01
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        Trakya Üniversitesi Bahar Şenlikleri devam ediyor
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        Trakya Üniversitesince düzenlenen 37. Bahar Şenlikleri ikinci gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen şenlikler kapsamında, ilk olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi Salonu'nda "Dijital Sanat" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Etkinlikler, Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda sahnelenen halk oyunları gösterisiyle sürdü.

        Şenlik programı kapsamında üniversiteler arası judo şampiyonası, tiyatro oyunları, konserler ve film gösterimleri de yer alıyor.

        Etkinlikler 16 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.

        Öte yandan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, şenlik alanını ziyaret ederek öğrenciler ve sanatçılarla bir araya geldi.

        Hatipler, konser veren sanatçı Emre Çam’a teşekkür belgesi takdim ederek, şenliklerin başarıyla geçmesini temenni etti.

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