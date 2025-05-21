Edirne'de denetimden kaçan araç sürücüleri polis ekiplerince yakalandı
Edirne'de polis ekiplerinin denetiminden kaçan araç sürücüleri kovalamaca sonucu yakalandı.
Edirne'de polis ekiplerinin denetiminden kaçan araç sürücüleri kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstasyon Mahallesi'nde trafik ve asayiş denetimi yapıldı.
Denetim noktasında polisi görünce kaçmaya çalışan 3 araç sürücüsü ekiplerin takibi sonucu yakalandı.
Denetimde 177 kişi sorgulandı, 39 araç kontrol edildi.
Kurallara uymadığı tespit edilen 15 aracın sürücüsüne 177 bin 239 lira ceza uygulandı, 1 sürücünün ehliyetine el konuldu, 1 araç trafikten men edilmiş.
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