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        Edirne'de denetimden kaçan araç sürücüleri polis ekiplerince yakalandı

        Edirne'de polis ekiplerinin denetiminden kaçan araç sürücüleri kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:01 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:05
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        Edirne'de denetimden kaçan araç sürücüleri polis ekiplerince yakalandı
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        Edirne'de polis ekiplerinin denetiminden kaçan araç sürücüleri kovalamaca sonucu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstasyon Mahallesi'nde trafik ve asayiş denetimi yapıldı.

        Denetim noktasında polisi görünce kaçmaya çalışan 3 araç sürücüsü ekiplerin takibi sonucu yakalandı.

        Denetimde 177 kişi sorgulandı, 39 araç kontrol edildi.

        Kurallara uymadığı tespit edilen 15 aracın sürücüsüne 177 bin 239 lira ceza uygulandı, 1 sürücünün ehliyetine el konuldu, 1 araç trafikten men edilmiş.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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