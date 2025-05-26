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        Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası"nda coğrafi işaretli tava ciğer ikram edildi

        Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında coğrafi işaretli tava ciğer tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:01 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:15
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        Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası"nda coğrafi işaretli tava ciğer ikram edildi
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        Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında coğrafi işaretli tava ciğer tanıtıldı.

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Kurucu Başkanı ve kentin turizm elçisi merhum Bahri Dinar'a ait restoranda düzenlenen etkinlikte, kentin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğer pişirilip ekmek arası olarak ikram edildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin kültürel eserlerinin yanı sıra Anadolu'nun lezzetlerini Balkanlar'a ve Rumeli'ye taşımasıyla da ön plana çıktığını söyledi.

        Bu yıl "klasik Türk mutfağı" temasıyla kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine ciğer sarma ve kuru fasulye ve pilav ikramıyla başladıklarını anımsatan Soytürk, şunları kaydetti:

        "Geçmişten geleceğe köprü kurmaya, asırlık lezzetlerimizi, tariflerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Bugün klasik Edirne mutfağından tava ciğeri tanıttık. Rahmetli Bahri ağabeyin yerindeyiz. O Edirne tava ciğerini klasik hale getirdi. Hem dünyaya hem ülkemize tava ciğeri tanıttı, sevdirdi. Edirne tava ciğer denince de akla Bahri Dinar gelir. Allah rahmet eylesin. Tava ciğer marşının bestecisi rahmetli Beyazıt Sansı'yı da buradan anıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak da tava ciğerini tanıtmayı sürdürdüklerini belirterek, "Rahmetli Bahri ağabeyin dediği gibi, yerli ve yabancı ziyaretçilere 'Edirne'ye gel ciğerimi ye' diyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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