Edirne'de ilkokul öğrencileri sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirildi

Edirne'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Programı kapsamında 717 öğrenciye sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılması amacıyla eğitim verildi.

Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında okul sağlığı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak için imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" işbirliği protokolü kapsamında Şükrüpaşa İlkokulu'nda eğitim düzenlendi.

Öğrencilere önce teorik ardından pratik eğitimler verildi. Eğitim alan öğrenciler, edindikleri bilgileri aile hekimliği, sağlıklı beslenme ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklar ve 112 istasyonları ile UMKE çadırında arkadaşlarıyla paylaştı.

Öğrencilerin, acil yardım, kalp masajı, bayılma ve heimlich manevrası hakkında paylaştığı bilgiler ilgiyle izlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer de stantları gezerek bilgi aldığı öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Sezer, gazetecilere, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları tarafından çocuklara sağlıklı yaşam bilincini aşılamak üzere çalışma başlatıldığını söyledi.

Öğrencilere sağlıklı beslenme, ilk yardım, sağlıklı yaşam ve spor alanlarında İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve öğretmenler tarafından eğitimler verildiğini belirten Sezer, "Çocuklarımız mutlu. Belki hayatlarında ilk kez doktorlarımızla, sağlık personelimizle beraber çalışıyorlar. Burada farkındalık oluşturmak çok önemli. Ağaç yaşken eğilir dediğimiz mesele bu. Çocuklarımızı daha küçük yaşlarda sağlıklı yaşamayla ilgili olarak bilgilendirmek çok önemli. Bu manada Edirne'mizde bütün okullarımız da bu faaliyeti devam ettirecektir. Bakanlıklarımıza böyle güzel bir projeyi hayata geçirdikleri için şükranlarımızı iletiyoruz." şeklinde konuştu.

Programa, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, sağlık personeli ve öğretmenler katıldı.