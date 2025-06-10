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        Edirne'de yeni mahsul arpanın tonu 13 bin 550 liradan satıldı

        Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul arpanın tonu 13 bin 550 liradan alıcı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:27
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        Edirne'de yeni mahsul arpanın tonu 13 bin 550 liradan satıldı
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        Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul arpanın tonu 13 bin 550 liradan alıcı buldu.

        Borsadan yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk arpası Korucu köyü üreticilerinden Adem Atabay tarafından borsaya getirildi.

        Atabay'a ait 3 ton arpa, kilogramı 13 lira 55 kuruştan işlem gördü.

        ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, ilk mahsulü getiren Atabay'a 100 litre mazot çeki hediye etti.

        Kurban, hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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