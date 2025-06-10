Edirne'de yeni mahsul arpanın tonu 13 bin 550 liradan satıldı
Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul arpanın tonu 13 bin 550 liradan alıcı buldu.
Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul arpanın tonu 13 bin 550 liradan alıcı buldu.
Borsadan yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk arpası Korucu köyü üreticilerinden Adem Atabay tarafından borsaya getirildi.
Atabay'a ait 3 ton arpa, kilogramı 13 lira 55 kuruştan işlem gördü.
ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, ilk mahsulü getiren Atabay'a 100 litre mazot çeki hediye etti.
Kurban, hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.
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