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        Edirne'de çiftçiler kenevirle mücadele konusunda bilgilendirildi

        Edirne'de çiftçiler, tarlalarında görülen kenevirle mücadele konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:26 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:49
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        Edirne'de çiftçiler kenevirle mücadele konusunda bilgilendirildi
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        Edirne'de çiftçiler, tarlalarında görülen kenevirle mücadele konusunda bilgilendirildi.

        Karaağaç Mahallesi'nde bir kıraathanede düzenlenen toplantıda İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kenevirin yetiştirilmesinin suç olduğunu belirtti.

        Bölgede kenevirin genellikle tarlalarda kendiliğinden yetiştiğini ifade eden ekipler, bitkinin tohumunun toprakla buluşmasının suç kapsamında olduğunu, kendiliğinden yetişen bitkiyle ilgili tarla sahibinin ifadesine başvurulduğunu, hukuki bir sürecin olmadığını aktardı.

        Mahalle Muhtarı Eniz Dirim de çiftçileri bilgilendirmek için toplantı düzenlediklerini belirtti.Kenevirin tarım arazilerinde yoğun görülmesi nedeniyle çiftçilerin mağdur olabildiğini dile getiren Dirim, "Kenevir bazen tarla sınırlarında bazen tarlanın içinde çıkıyor, jandarma geldiğinde kenevirin yer aldığı tarladaki ürünün imha edilmesi gerektiği söyleniyordu. Çiftçinin mağduriyetini gidermek için sürecin nasıl işlediğinin anlatılması iyi oldu." diye konuştu.

        Toplantıya Tarım İl Müdürlüğü personeli ve çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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