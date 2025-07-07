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        Meriç Nehri'nde 1 metre 20 santimetre boyunda gümüş sazanı yakalandı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde amatör balıkçılık yapan Aydın Ediz, Meriç Nehri'nde 1 metre 20 santimetre uzunluğunda ve 20 kilogram ağırlığında gümüş sazanı yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 13:20 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:20
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        Meriç Nehri'nde 1 metre 20 santimetre boyunda gümüş sazanı yakalandı
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde amatör balıkçılık yapan Aydın Ediz, Meriç Nehri'nde 1 metre 20 santimetre uzunluğunda ve 20 kilogram ağırlığında gümüş sazanı yakaladı.

        Kapucu Mahallesi Muhtarı Aydın Ediz, teknesiyle Meriç Nehri'ne açılarak ağ attı.

        Bir süre sonra Ediz'in ağına büyük bir balık takıldı.

        Zorlu bir uğraşın ardından balığı teknesine çekmeyi başaran Ediz, balığın 1 metre 20 santimetre boyunda ve 20 kilogram ağırlığında olduğunu belirledi.

        Böylesine büyük bir balığı yakaladığı için mutlu olduğunu ifade eden Ediz, "Amatör olarak yıllardır balıkçılık yapıyorum ama bu büyüklükte bir balığı ilk kez yakaladım." dedi.

        Ediz, gümüş sazanını satmayı planladığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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