Meriç Nehri'nde 1 metre 20 santimetre boyunda gümüş sazanı yakalandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde amatör balıkçılık yapan Aydın Ediz, Meriç Nehri'nde 1 metre 20 santimetre uzunluğunda ve 20 kilogram ağırlığında gümüş sazanı yakaladı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde amatör balıkçılık yapan Aydın Ediz, Meriç Nehri'nde 1 metre 20 santimetre uzunluğunda ve 20 kilogram ağırlığında gümüş sazanı yakaladı.
Kapucu Mahallesi Muhtarı Aydın Ediz, teknesiyle Meriç Nehri'ne açılarak ağ attı.
Bir süre sonra Ediz'in ağına büyük bir balık takıldı.
Zorlu bir uğraşın ardından balığı teknesine çekmeyi başaran Ediz, balığın 1 metre 20 santimetre boyunda ve 20 kilogram ağırlığında olduğunu belirledi.
Böylesine büyük bir balığı yakaladığı için mutlu olduğunu ifade eden Ediz, "Amatör olarak yıllardır balıkçılık yapıyorum ama bu büyüklükte bir balığı ilk kez yakaladım." dedi.
Ediz, gümüş sazanını satmayı planladığını sözlerine ekledi.
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