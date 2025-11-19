Keşan'ın kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Keşan'ın kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İnönü Caddesi'ndeki kortej geçişinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yaptığı konuşmada, Keşan'ın coğrafi konumu açısından önemli bir noktada olduğunu ve işgaller yaşadığını söyledi.

Keşan'da yaşayanların işgallere ciddi direniş gösterdiğini belirten Özcan, "Yunanlılar Keşan'daki direniş nedeniyle bir kolorduyu mecburen burada tutmak zorunda kalmıştır. O kolordu Ege'ye sevk edilseydi Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştirebilirdi. Merhum Raşit Efendi ve Şapçılı İsmail Ağa gibi birçok isim direnişe katkıda bulunmuştur. Sonunda da 19 Kasım 1922'de Kurtuluş Caddesi'nin olduğu yönden Yüzbaşı Mehmet Bey ordusuyla gelir ve göndere Türk bayrağını çeker." diye konuştu.