Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Yerel Kalkınma Hamlesi Toplantısı düzenlendi

        Edirne'de Yerel Kalkınma Hamlesi Toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:15 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Yerel Kalkınma Hamlesi Toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de Yerel Kalkınma Hamlesi Toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kalkınma ajansları tarafından yürütülen ve 2030 yılı sonuna kadar devam edecek Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamındaki toplantı düzenlendi.

        Valilikte, Sezer başkanlığındaki toplantıda, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi ve sanayi üretim kapasitesinin artırılmasını hedefleyen stratejik teşvik programına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!

        Benzer Haberler

        Keşan'ın kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı
        Keşan'ın kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Trakya peynir mirası kayıt altına alınıyor
        Trakya peynir mirası kayıt altına alınıyor
        Edirne'de buğdayın kuraklığa karşı dayanıklılığı üç farklı ekim yöntemiyle...
        Edirne'de buğdayın kuraklığa karşı dayanıklılığı üç farklı ekim yöntemiyle...
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Çatıda sıkışan martıyı itfaiye kurtardı
        Çatıda sıkışan martıyı itfaiye kurtardı