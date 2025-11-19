Edirne'de Yerel Kalkınma Hamlesi Toplantısı düzenlendi

Edirne'de Yerel Kalkınma Hamlesi Toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kalkınma ajansları tarafından yürütülen ve 2030 yılı sonuna kadar devam edecek Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamındaki toplantı düzenlendi.

Valilikte, Sezer başkanlığındaki toplantıda, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi ve sanayi üretim kapasitesinin artırılmasını hedefleyen stratejik teşvik programına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.