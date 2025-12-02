Habertürk
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 09:52 Güncelleme: 02.12.2025 - 09:55
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

        Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü kapsamında Vali Fahri Yücel İlkokulu ile Trakya Birlik İlkokulu öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.

        Eğitimde öğrencilere, 112 acil sağlık hizmetleri, afet bilinci, UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında bilgilendirme yapıldı.

        - Değerlendirme toplantısı

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü İslam Köse başkanlığında müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, yürütülen faaliyetler ele alınırken, devam eden çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmede bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

