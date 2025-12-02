İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü İslam Köse başkanlığında müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitimde öğrencilere, 112 acil sağlık hizmetleri, afet bilinci, UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında bilgilendirme yapıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü kapsamında Vali Fahri Yücel İlkokulu ile Trakya Birlik İlkokulu öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.

