Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (2)

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edirne´nin Enez ilçesinde meydana gelen selde Sultanice köyünde suya kapılıp kaybolan Murat Güneş´in cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerinin evinin yakınında bulduğu Güneş´in cenazesi Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-12-13 09:01:59



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