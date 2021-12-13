Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (2)

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Edirne´nin Enez ilçesinde meydana gelen selde Sultanice köyünde suya kapılıp kaybolan Murat Güneş´in cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerinin evinin yakınında bulduğu Güneş´in cenazesi Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-12-13 09:01:59
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