Çarşıda "saat doktoru" olarak bilinen Recep Tango, yaptığı açıklamada, çalışmalardan dolayı Vali Yunus Sezer'e teşekkür etti. Çarşının yeni görünümünün esnafı memnun ettiğini belirten Tango, "Edirne'mizin en dar çarşısı ama potansiyel olarak en hızlı çarşısı olmaya aday. Dükkanlarımız güzelleşti, çiçek gibi oldu her yer. Herkes mutlu, esnafın yüzü gülüyor. İnşallah işlerimiz bundan sonra daha da açılır" dedi.