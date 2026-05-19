Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Edirne'nin "Dar Çarşısı" yenilendi | Son dakika haberleri

        Edirne'nin "Dar Çarşısı" yenilendi, kente renk kattı

        Edirne'nin tarihi ticaret dokusunun önemli noktalarından Terziler Sokağı'nda bulunan "Dar Çarşı", restorasyon çalışmalarıyla yenilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 15:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesişim noktasında bulunan, karşılıklı dükkanlar arasındaki mesafenin yaklaşık 2 metre olması nedeniyle halk arasında "Dar Çarşı" olarak anılan sokak, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla baştan sona restore edildi.

        2

        Yaklaşık 65 metrelik güzergahı kapsayan çarşıda bulunan 40'a yakın tescilli dükkanın cepheleri ahşap kaplamayla yenilenirken, yapılar pastel tonlarda boyandı.

        3

        Çalışmalar kapsamında uzun yıllar bakımsız kalan geçit, tarihi kent dokusuna uygun estetik bir görünüme kavuşturuldu.

        4

        Ağırlıklı olarak ayakkabı tamircilerinin faaliyet gösterdiği çarşıda, cep telefonu tamircileri ve çay ocağı da hizmet veriyor.

        5

        Yenilenen Dar Çarşı'da, yarın Vali Sezer'in katılımıyla tören düzenlenecek.

        6

        Çarşıda "saat doktoru" olarak bilinen Recep Tango, yaptığı açıklamada, çalışmalardan dolayı Vali Yunus Sezer'e teşekkür etti. Çarşının yeni görünümünün esnafı memnun ettiğini belirten Tango, "Edirne'mizin en dar çarşısı ama potansiyel olarak en hızlı çarşısı olmaya aday. Dükkanlarımız güzelleşti, çiçek gibi oldu her yer. Herkes mutlu, esnafın yüzü gülüyor. İnşallah işlerimiz bundan sonra daha da açılır" dedi.

        7

        Ayakkabı tamircisi Mehmet Noyan da yürütülen çalışmalarla bakımsız çarşının farklı bir görünüme kavuştuğunu dile getirerek, "Dükkanlarımız yenilendi, kapılarımız, kepenklerimiz, çatılarımız, tentelerimiz yapıldı. Çarşımız çok zevkli bir yer oldu. Saraçlar Caddesi'nden daha güzel hale geldiğini düşünüyorum. Dünyanın en dar sokağı ama çalışması en keyifli yerlerden biri oldu. Herkes burada ekmeğini kazanmaya çalışıyor" diye konuştu.

        8

        Çay ocağı işleten Sami Erken de yaklaşık 40 yıldır çarşıda esnaflık yaptığını belirtti. Çarşının geçmişte kötü durumda olduğunu ifade eden Erken, "Vali beye çok teşekkür ederiz. Eskiden çok kötüydü, şimdi çok güzel oldu. Yıllardır burada çalışıyoruz. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz" ifadesini kullandı.

        9
        10
        ÖNERİLEN VİDEO

        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!

        İstanbul'da Beşiktaş Arnavutköy Sahili'nde, midye salyangoz toplamak için denize tüple dalış yapan Cemil Salman kayboldu. Arama çalışmalarının 10'uncu saatinde, Salman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi

        #edirne haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Okul servisi elektrikli oldu
        Okul servisi elektrikli oldu
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Rötarlı ayrılık!
        Rötarlı ayrılık!