EDİRNE - Pazarcılar kurallara uymayan arkadaşlarını uyardı

1. Murat Mahallesinde kurulan halk pazarında tezgahlarını yeni açmaya başlayan pazarcılardan bazılarının maske takmaması üzerine, zabıta denetime çıktı.Maske takmayan esnaf, "buğu yaptı, arabada kalmış" gibi bahanelerle kendini savundu.Edirne Belediyesi Zabıta ekipleri maske takmayanlara uyarılarda bulundu.Zabıtanın yanı sıra bazı pazarcılar da arkadaşlarını uyararak, "Arkadaşlar maskenizi takın, kurallara uyun ki pazarlarımız kapanmasın." diye seslendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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