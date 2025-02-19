Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
Yoğun kar yağışı İstanbul'da trafiği durma noktasına getirdi. Trafik sıkışıklığından etkilenen ünlü şarkıcı Edis Görgülü, çözümü metroya binmekte buldu
İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi.
Özellikle kuzey bölgelerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede tüm ilçelerde etkisini gösterdi. Yoğun kar nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Trafik sıkışıklığından kaçınmak isteyen ünlü şarkıcı Edis ise metroya binmeyi tercih etti. O anları sosyal medya hesabından, “Düştük yollara” notuyla paylaşarak takipçilerine gösterdi.
Fotoğraflar: AA, Insagram