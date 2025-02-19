Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi - Magazin haberleri

        Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi

        Yoğun kar yağışı İstanbul'da trafiği durma noktasına getirdi. Trafik sıkışıklığından etkilenen ünlü şarkıcı Edis Görgülü, çözümü metroya binmekte buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 20:26 Güncelleme: 19.02.2025 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar nedeniyle metroya bindi
        ABONE OL

        İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi.

        Özellikle kuzey bölgelerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede tüm ilçelerde etkisini gösterdi. Yoğun kar nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

        Trafik sıkışıklığından kaçınmak isteyen ünlü şarkıcı Edis ise metroya binmeyi tercih etti. O anları sosyal medya hesabından, “Düştük yollara” notuyla paylaşarak takipçilerine gösterdi.

        Fotoğraflar: AA, Insagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Edis Görgülü
        #kâr
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte konut kampanyasının ödeme planı!
        İşte konut kampanyasının ödeme planı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti