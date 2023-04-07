Edis turnelere başlıyor

"MORALİM BOZUK"



Kendisini bekleyen gazetecilerle sohbet eden Edis, sol bileğini incittiği için biraz moralinin bozuk olduğunu ifade etti. Bu yüzden konserlerine ara verdiğini dile getiren şarkıcı, bir hafta sonra ise iyileşeceğini söyledi.



Edis, konuyla ilgili, "Yakında yeni şarkım çıkıyor. Bu biraz farklı ve kişisel oldu. Bu yüzden biraz mutluyum" açıklamasında bulundu.