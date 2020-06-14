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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ediz Hun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı. Hun, kısa bir süre önce Twitter'da adı kullanarak açılan bir hesabın kendisine ait olmadığını belirtti.

Instagram'dan konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 79 yaşındaki Ediz Hun, "Twitter'da hesabım yoktur. Son günlerde adıma açılmış olan Twitter hesabı bana ait değildir. Bu kişilere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Hun, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Sevgili dostlarım; sizi sevgim ve saygımla kucaklıyorum. Bugünlerde Twitter'da sorumsuz bir kişinin benim adımı kullanarak sizinle iletişime geçmiş olduğunu duydum. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; benim Twitter'da hiçbir hesabım yok, onu kullanmıyorum. Bunu size bildirmek istedim. Bana sevgi gösteriyorsunuz, eksik olmayın. Ben de bu sevgiye mukabele ediyorum. Sizi muhabbetle kucaklıyorum ama dediğim gibi benim Twitter'da hesabım bulunmuyor. Bunu özellikle size aktarmak istedim.