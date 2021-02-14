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Efruze'nin sesinden 'Zamansız Aşk Şarkıları' İş Sanat'ta

İş Sanat, 'Sevgililer Günü'nün çok özel bir konserle kutluyor. 'Zamansız Aşk Şarkıları' başlıklı konserde Efruze, Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinden ölümsüz aşk şarkılarını seslendiriyor. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak konser İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarında ücretsiz izlenebilecek.

Efruze'nin sesinden 'Zamansız Aşk Şarkıları' İş Sanat'ta


İş Sanat Sevgililer Günü’nü özel bir konser ile karşılıyor. “Zamansız Aşk Şarkıları” başlıklı konser, dünden bugüne sevilen şarkılardan oluşan repertuvarıyla izleyenleri romantik bir yolculuğa çıkartacak.

İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konserin solisti Efruze’ye, Sinema Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Konserde seslendirilen şarkıların düzenlemeleri ise besteci ve aranjör Özgür Sevinç’e ait.

Kavuşmaktan özlemeye aşkın derin duygularını en güzel anlatan şarkıların çalınıp söylendiği konser bu akşam saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde gerçekleşecek. Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan etkinlik, İş Sanat programındaki diğer etkinlikler gibi sezon boyunca ücretsiz erişime açık olacak.

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