Iron Man, bilimsel dehasını kullanarak kendisine gelişmiş beceri ve yetenekler kazandıran bir kostüm yaratmasıyla diğer süper kahramanların çoğundan farklıdır. İşte Iron Man hakkında bilmeniz gereken 10 olağandışı gerçek…

Marvel, bir milyonerin süper kahramana dönüşmesinin popülaritesinden emin değildi ve Iron Man yeni bir süper kahraman türüydü.

Iron Man aynı zamanda Avengers'ın kurucu üyelerinden biriydi. Iron Man'in ilk bağımsız çizgi romanıyla çıkış yapması 1968 yılına kadar değildi ki bu Marvel için bir kumardı.

3 Şurada Paylaş!









Demir Adam patenlerde!

IRON MAN JET MOTORLU TEKERLEKLİ PATENLER KULLANIYORDU!

Iron Man'in tekerlekli patenleri çizgi romanlarda ilk kez Tales of Suspense 40'ta ortaya çıktı ve burada konsepti bir ABD Ordusu generaline sundu. Paten, kullanıcının saatte 60 mil (95 kilometre) gibi etkileyici bir hızla seyahat etmesini sağlıyordu.

Sonunda onları Tales of Suspense #45'te giyiyor ve görünüşe göre bazı iyileştirmeler yaparak patenlerinin hızını saatte 200 mile (321 km) çıkarıyor! Iron Man, bir süre sonra çizgi romanlarda patenleri düzenli olarak kullandı, ancak bunlar hiçbir zaman Marvel Sinematik Evreninde yer almadı.

Ancak Iron Man'in konseptlerinin hepsi başarılı olmadı. 1974'te illüstratör ve Stan Lee arasındaki konuşmanın ardından Iron Man'in maskesine bir burun çizildi. Bir süre baktıktan sonra burnun maskede pek de düzgün görünmediğine karar verildi ve o zamandan beri Iron Man'in maskesi burunsuz kaldı.