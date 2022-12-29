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Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti! Pele kimdir, kaç yaşındaydı?

Brezilyalı efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti. Bir yıldır kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane futbolcu 82 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyeri boyunca birçok takımda top koşturan Pele'nin hayatı ve kariyerini sizler için derledik. İşte Efsane futbolcu Pele'nin hayatı ve futbol kariyerinde oynadığı takımlar...

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  • Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti! Pele kimdir, kaç yaşındaydı ve hangi takımlarda oynadı? Pele hayatı ve kariyeri

    Son dakika haberi... Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında yer alan Brezilyalı efsane futbolcu Pele'den hayranlarını üzecek haber geldi. Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Pele 82 yaşında hayatını kaybetti. Peki, "Pele kimdir, kaç yaşındaydı ve hangi takımlarda oynadı?" İşte Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin biyografisi...
  • Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti! Pele kimdir, kaç yaşındaydı ve hangi takımlarda oynadı? Pele hayatı ve kariyeri

    PELE KİMDİR?

    Edson Arantes do Nascimento veya bilinen adıyla Pele, 23 Ekim 1940 tarihinde dünyaya geldi. Aile tarafından Pepe takma adıyla çağrılırdı ama kuzenleri ve küçük arkadaşları tarafından yaramaz anlamına gelen 'Peli lakabı takıldı, bu lakap zamanla Pele oldu.

     

    1956'dan emekli olduğu 1977'e kadar, hazırlık maçları da dâhil olmak üzere oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol Guinness Dünya Rekorları'nda yer almaktadır. Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Pelé; Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano ve Karl-Heinz Rummenigge gibi futbolcuların yanı sıra FIFA tarafından da "en iyisi" olarak nitelendirilmiştir. 2000'de Diego Maradona ile birlikte FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.

     
  • Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti! Pele kimdir, kaç yaşındaydı ve hangi takımlarda oynadı? Pele hayatı ve kariyeri

    Pele on beş yaşındayken Santos, on altı yaşındayken Brezilya millî futbol takımı için oynamaya başladı. On yedi yaşındayken 1958 Dünya Kupası finalinde attığı gol, onu bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu yaptı. Brezilya 1962 Dünya Kupası'nda da şampiyon oldu ancak Pelé grup aşamasında sakatlandığı için turnuvanın geri kalanında oynayamadı. 1970 Dünya Kupası'nda dört gol yedi asistle oynayarak üçüncü şampiyonluğun merkezinde yer aldı. On dört yıllık millî takım kariyerinde üç Dünya Kupası (1958, 1962, 1970) kazandı ve tarihte bunu başarabilen tek futbolcu oldu.

     
  • Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti! Pele kimdir, kaç yaşındaydı ve hangi takımlarda oynadı? Pele hayatı ve kariyeri

    Kulüp kariyerinin büyük çoğunluğu Santos'ta geçiren Pelé, orada toplamda yirmi beş kupa kazandı. 1962'de kulübe tarihinin ilk Libertadores kupasını kazandırdı, ardından 1963'te tekrar şampiyon oldu. Libertadores şampiyonu olarak oynadığı iki Kıtalararası Kupa finalinde (1962, 1963) sırasıyla Benfica ve Milan'a karşı oynadığı dört maçta dokuz gol attı; Santos iki finali de kazandı. Kariyerinin son iki yılını New York Cosmos'ta geçirdi ve giydiği on numaralı forma emekliye ayrıldı.

     
  • Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti! Pele kimdir, kaç yaşındaydı ve hangi takımlarda oynadı? Pele hayatı ve kariyeri

    1999 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından "yüzyılın atleti" seçildi. Futbol kariyerinde 1281 gol atarak kırılması çok zor olan bir rekora imza atmıştır. Bununla beraber Pele, kariyeri boyunca 6 defa bir maçta beşer gol kaydederek ayrı bir başarıya daha imza atmıştır. 30 defa da bir maçta dörder gol kaydeden Pelé tam 92 maçta da hat-trick yapmıştır.

     

    Emekliliğinden sonra futbol elçisi olarak yer aldığı etkinliklerin yanı sıra UNICEF için çalıştı. Yoksulluğun azaltılması ve imkânı olmayan çocukların eğitime erişmesi için kendi vakfını kuran Pele, ayrıca 1995'ten 1998'e kadar Brezilya Spor Bakanı olarak görev aldı.

     

    2013 FIFA Ballon d'Or Prix d'Honneur ödülünü ilk kez alan oyuncudur.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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