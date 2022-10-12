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Efsane Hobbit serisi Netflix'te! Hobbit ne zaman yayınlanacak? İşte tarih...

Peter Jackson tarafından aynı adla 2001'de beyaz perdeye uyarlanan ve oldukça beğeni toplayan 'Yüzüklerin Efendisi: Beklenmedik Yolculuk' serisinin devamı niteliğinde olan Hobbit serisi Netflix'te! Yönetmen koltuğuna oturan Peter Jackson, 'Yüzüklerin Efendisi' filminin son serisinden 9 sene sonra 'Hobbit' eserlerini de sinemaya uyarladı. Vizyona girdiği ilk günden beri özellikle karakterleriyle büyük ilgi gören J.R.R.'ın aynı adlı romanından uyarlanan üç filmlik Hobbit serisi Netflix'te yayınlanacak. Vizyon tarihini merak eden Hobbit tutkunları ise ne zaman yayınlanacağını şimdiden araştırmaya başladı. İşte detaylar…

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  • Efsane Hobbit serisi Netflix'te! Netflix'te Hobbit ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Seride hangi filmler var? Hobbit serisi konusu ne?

    Bir çok kült film ve dizinin yer aldığı dijital platform Netflix, arşivine bir yeni seri daha ekledi. Dünyanın en çok üyeliğine sahip olan ve ortaya çıktığı ilk günlerden beri büyük ilgi toplayan Netflix, şimdi de Hobbit serisini bünyesine katacak. Peter Jackson tarafından yönetilen Hobbit filmlerini Türkiye kütüphanesinde kazandıracak olan Netflix'in seriyi yayınlayacağı gün iple çekiliyor. Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi bulunan üçleme için birçok konu merak ediliyor. Peki, Netflix'te Hobbit serisi ne zaman yayımlanacak? Seride hangi filmler var? Hobbit serisi konusu nedir? İşte, merakla beklenen seri hakkında detaylar...
  • Efsane Hobbit serisi Netflix'te! Netflix'te Hobbit ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Seride hangi filmler var? Hobbit serisi konusu ne?

    NETFLİX'TE HOBBİT SERİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi'nin öncesini konu alan Hobbit kitabı, Peter Jackson tarafından üç film halinde sinemaya uyarlanmıştı. Film serisi 14 Ekim itibarıyla Netflix'ten izlenebilecek.
  • Efsane Hobbit serisi Netflix'te! Netflix'te Hobbit ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Seride hangi filmler var? Hobbit serisi konusu ne?

    SERİDE HANGİ FİLMLER VAR?

    Seride bulunan üç film şöyle;

    Hobbit: Beklenmedik Yolculuk

    Hobbit: Beş Ordunun Savaşı

    Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları
  • Efsane Hobbit serisi Netflix'te! Netflix'te Hobbit ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Seride hangi filmler var? Hobbit serisi konusu ne?

    HOBBİT SERİSİNİN KONUSU NEDİR?

    Hobbit (The Hobbit, 1937), İngiliz filolog ve yazar J. R. R. Tolkien'ın mitopya ve epik fantazya türlerinde yazdığı bir çocuk romanıdır. İlk baskısı 21 Eylül 1937 yılında yapıldı ve dönem eleştirmenlerinden büyük övgü aldı. Roman, Tolkien'ın âdeta bir külliyat oluşturduğu Orta Dünya evreninde, evcimen bir hobbit olan Bilbo Baggins'in Smaug adındaki ejderhanın Erebor'da sahiplendiği hazineden bir pay alma çabasıyla çıktığı yolculuğa ve sonrasında gelişen olaylara odaklanır.
  • Efsane Hobbit serisi Netflix'te! Netflix'te Hobbit ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Seride hangi filmler var? Hobbit serisi konusu ne?

    Romandan uyarlanan üçlemede filmlerin konusu ise şöyle;

    Beklenmedik Yolculuk: Ejder Smaug'dan Erebor'un kayıp Cüce Krallığı'nı geri almak için çıktıkları bu yolculukta Goblinler, Orklar, öldürücü Warglar, Dev Örümcekler, Şekil Değiştirenler ve Büyücülerle dolu yollardan geçeceklerdir...

    Beş Ordunun Savaşı: Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan ve cüce grubu Yalnız Dağı Smaug'dan almıştır. Göl kasabasının çoğu sakini ise cüceler yüzünden vahşice yanarak ölmüş ve geri kalanlar ise çaresizdir. Smaug ise Bard'ın Efsane olan Kara oku sayesinde zırhının tek delik olan yerinden öldürülmüştür.

    Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları: Misty Dağları'ndan başarıyla geçen Thorin ve beraberindekilerin Mirkwood ormanındaki zorlu maceralarına odaklanıyor. Yanlarında Büyücü Gandalf olmadan ormanı geçmek zorunda olan Hobbitler insanların yaşadığı bölgeye ulaştığında Bilbo Baggins'in cücelerle olan anlaşması da son bulacak.

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