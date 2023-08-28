'Efsane'nin çekimlerine başlandı
Selçuk Aydemir imzalı 'Efsane'nin çekimlerine Çorum'da başlandı. Filmin çekimleri için Çorum'da özel plato kurulurken evler, iş yerleri ve köy meydanı gibi birçok yapı yeniden inşa edildi
Yapımını Aytaç Medya’nın, yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın üstlendiği senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir imzalı 'Efsane' adlı sinema filminin çekimlerine başlandı.
Başrolerini Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural ve Burcu Gönder'in paylaştığı filmin çekimleri Çorum'da gerçekleştiriliyor.
Çekimleri için Çorum’da özel plato kurulurken evler, iş yerleri ve köy meydanı gibi birçok yapı yeniden inşa edildi.