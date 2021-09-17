'Efseneler'in galası yapıldı 0:00 / 0:00

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Ödüllü belgeselci Tuluhan Tekelioğlu'nun yeni çalışması 'Efsaneler' belgeselinin ilk gösterimi Feriye Sarayı'nda düzenlenen galada gerçekleştirildi. Galaya belgesele konu olan Ayşe Kulin, Cüneyt Arkın, Nevra Serezli, Ömer Özkan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Süleyman Saim Tekcan, ünlü simalar ve belgeselin çekimine katkıda bulunan AXA Sigorta'nun CEO'su Yavuz Ölken katıldı.

Türkiye'nin her biri kendi alanında yaşayan efsanelerini ve onların derin hayat tecrübelerinden süzülen bilgeliği konu alan 'Efsaneler' belgeselin kahramanları Türkiye'de her kuşağın hafızasında apayrı bir yere sahip olan 9 değerli isimden oluşuyor; yazar Ayşe Kulin, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın, piyano virtüözleri Güher Pekinel ile Süher Pekinel, tiyatrocu Nevra Serezli, plastik cerrahi profesörü Ömer Özkan, milli takım antrenörü Şenol Güneş, ressam - sanat eğitmeni Süleyman Saim Tekcan ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen.

Cüneyt Arkın

Tuluhan Tekelioğlu, yaptığı konuşmada uyandığı her günü yeni bir maceranın başlangıcı gibi yaşayan, hareketi kısıtlandığında bile üretmekten asla vazgeçmeyen, kazanmanın kaybetmekle başladığına inanan, inandığını emek ve sabırla hayata geçiren, hayal gücünün sınırlarını zorlamayı seven, zor zamanlarında bile tebessüm edebilen, yürümeyi seçtiği yolda iz bırakan 9 efsane ismin bilgeliğinin, bir ömür boyunca onları ayakta tutan değerlerinin gençlere ilham olmasını diledi.